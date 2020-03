In casa Sampdoria dopo i contagi di Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e De Paoli si è aggiunto anche Bartosz Bereszyński che ha annunciato personalmente su Instagram la sua positività: “Sfortunatamente sono risultato positivo al COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni prese di recente, non sono riuscito a evitare il virus. Ecco perché ti chiedo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile”.