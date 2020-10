L’AVVERSARIO DI TURNO Bonaventura: “Udinese squadra organizzata”

Il nuovo arrivato Jack Bonaventura, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: «Mi sono ambientato molto bene, Firenze è una piazza che mi è sempre piaciuta. Spero di disputare una grande stagione. L’Udinese è una squadra organizzata, quindi quella di domenica sarà una gara difficile. Non siamo contenti dell’ultimo pareggio contro lo Spezia e per questo vogliamo ritrovare subito i tre punti». Iachini, che non potrà contare su Borja Valero, è orientato a proporre Callejon per la prima volta da titolare. L’attaccante a destra, Franck Ribey a sinistra. E al centro dell’attacco Vlahovic, dopo la deludente prestazione contro Lo Spezia, è destinato a tornare in panchina. L’idea del tecnico viola è quella di riproporre nuovamente Kouame che, pur sbagliando molte occasioni da gol, non era andato male nelle sue prime esibizioni. Ma attenti anche a Cutrone, delle tre giovani punte viola, quello più abile a muoversi dentro l’area di rigore avversaria.

FONTE Gazzetta dello Sport