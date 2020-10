L’AVVERSARIO DI TURNO La situazione in casa Parma

La situazione in casa Parma in vista della trasferta in casa dell’Udinese in programma domenica pomeriggio alle 18 al Friuli. Balogh, Gervinho, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia e Sohm sono tutti rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, hanno ripreso ad allenarsi regolarmente assieme ai compagni. Lavoro differenziato e terapie per Busi, Cornelius, Mihaila e Sprocati, nell’elenco degli indisponibili figurano anche Brunetta, Dezi, Inglese e Valenti.