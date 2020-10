L’AVVERSARIO DI TURNO La situazione in casa Parma

In attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri mattina per scongiurare il pericolo di altri positivi dopo i quattro comunicati mercoledì pomeriggio, il Parma prosegue la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese. Liverani aspetta anche che i Nazionali rientranti (Simon Sohm, Gervinho Kucka e Kurtic), come da protocollo, superino il test dei tamponi, solo dopo potranno aggregarsi al gruppo.

Mattia Sprocati si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado all’adduttore di sinistra. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Andreas Cornelius e Valentin Mihaila.