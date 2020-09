Darko Lazovic è in fase di recupero dall’infortunio al ginocchio che l’ha fermato nell’incontro tra la sua nazionale e la Turchia. In questi giorni verrà chiarito a che punto sia la sua ripresa. Per la gara contro i friulani molto probabile per mister Juric che torni a disposizione Marco Benassi, reduce da un problema al polpaccio. Più lunghi i tempi di recupero invece per Magnani che quindi salterà l’Udinese.

FONTE Calciohellas.it