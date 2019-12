Lunedì il Lecce riprenderà gli allenamenti dopo la sosta natalizia in vista della sfida casalinga contro l’Udinese in programma lunedì 6 gennaio alle ore 18.

Problemi in difesa per mister Liverani: mancherà di certo sulla sinistra Calderoni per squalifica mentre a destra ancora guai fisici per il difensore Maccariello che finora ha totalizzato solo 6 presenze in campionato.

Sulle corsie esterne potrebbero quindi essere chiamati a scendere in campo Rispoli e Dell’Orco.