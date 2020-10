L’AVVERSARIO DI TURNO Parma, lesione all’adduttore per Cornelius

Questa la situazione in casa crociata in vista della sfida contro l’Udinese: Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione clinica. Maxime Busi sta proseguendo il percorso riabilitativo per una lesione di II grado alla giunzione miotendinea del semitendinoso sinistro. Valentin Mihaila sta svolgendo un lavoro differenziato per recuperare completamente da una sindrome retto-adduttoria. Questi tre salteranno la sfida contro i friulani, mentre Matteo Scozzarella è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

FONTE Parmalive.com