Dopo i k.o. di Daniele Baselli e Simone Verdi, il Torino perde anche Christian Ansaldi: il jolly argentino, in grado di disimpegnarsi sia sulle corsie laterali che nel cuore del centrocampo, non recupera dai guai muscolari e alza bandiera bianca per le partite contro Parma e Udinese (martedì 23, fischio d’inizio 21.45) mettendo nel mirino la trasferta di Cagliari, gara calendarizzata sabato 27 giugno.

FONTE Fantamagazine.com