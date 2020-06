L’AVVERSARIO DI TURNO Torino, Ansaldi punta all’Udinese

Sabato 20 giugno riparte il campionato con i recuperi della 25a giornata e il Torino, impegnato nel match contro il Parma, dovrà molto probabilmente fare a meno di Ansaldi.

Il Torino non lo vuole rischiare, anche perché Ansaldi rispetto ai compagni non è ancora in condizione, allenandosi a parte da quasi due settimane. Dopo la lesione del legamento crociato di Daniele Baselli e l’infortunio di Simone Verdi, mister Longo è molto cauto e non vuole perdere un’ulteriore pedina fondamentale per il tour de force che aspetta la Serie A. Proprio per questo il sudamericano sembra puntare piuttosto alla sfida contro l’Udinese in programma martedì 23 giugno alle 21.45 allo stadio “Grande Torino”.