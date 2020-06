L’AVVERSARIO DI TURNO Torino, distorsione alla caviglia per Gonella

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Parma allo stadio Olimpico Grande Torino, i calciatori del Torino hanno svolto un doppio programma questa mattina al Filadelfia: coloro che hanno giocato ieri contro i crociati hanno svolto una sessione defaticante, mentre tutti gli altri – dopo una serie di lavori in palestra – hanno svolto esercitazioni tecniche a partitelle a tema. Ancora lavoro a parte per Ansaldi e Verdi. Da segnalare che Gonella ha terminato la seduta in anticipo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà valutato nei prossimi giorni.

FONTE Toronews.net