L’avversario di turno – Torino: stagione finita per Baselli

Brutte notizie per mister Longo: il centrocampista granata dovrà operarsi al ginocchio destro e questo pone fine alla sua stagione. Il comunicato del Torino: “Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna“.