Lazio, il club dei tifosi di New York distrutto da un incendio

Questa la nota di solidarietà del Lazio Club Montecitorio 1900:”Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Giovanni Bartocci, Marco Ventura e ai soci fondatori del Lazio Club New York City che è stato raso al suolo da uno spaventoso incendio. È necessario l’aiuto di tutti, un supporto concreto per far sì che i tifosi biancocelesti d’oltreoceano possano tornare a sostenere la nostra amata Lazio. Noi del Lazio Club Montecitorio ci stiamo attivando concretamente per poter contribuire alla sua rinascita e per permettere loro di ripartire nel più breve tempo possibile”.