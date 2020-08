L’accordo tra David Silva e la Real Sociedad, quando ormai sembrava tutto fatto per il giocatore Lazio, ha fatto infuriare il club biancoceleste. E in un comunicato il direttore sportivo Igli Tare commenta duramente il comportamento dell’ex Manchester City.

“Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”, le parole del direttore apparse in un comunicato ufficiale della Lazio.