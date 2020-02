Lecce-Atalanta, i tifosi bergamaschi verranno sottoposti a termoscanner

Nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce, è stato stabilito di sottoporre a termoscanner i tifosi bergamaschi a termoscanner al loro arrivo nella zona di prefiltraggi, per la gara tra Lecce e Atalanta in programma domani alle ore 15 a Via del Mare, prima dell’accesso ai tornelli del settore ospiti. Lo riporta ‘Adnkronos’

Intanto Fabio Liverani ha polemizzato in conferenza stampa in merito alla decisione di rinviare 5 partite al 13 maggio, tra di esse non c’è Lecce infatti Atalanta: “Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco”