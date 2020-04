Lecce, Barak: “Liverani ha saputo valorizzarmi, sono una mezzala, non un trequartista né un play”

“Speriamo di tornare presto alla normalità, perché il coronavirus ha aumentato i problemi di tante famiglie, che magari neppure hanno le possibilità per sfamare i propri figli – dice Barak in una diretta Instagram sul sito del Lecce – Sto lavorando soprattutto sulla velocità, lì devo migliorare; mentre forza e fisicità sono doti che ritroverò subito, appena cominceremo gli allenamenti. Sarà duro il primo momento, per tutte le squadre sarà difficile riacquisire il ritmo partita; ma poi sarà bellissimo giocare ogni tre giorni”.

Nell’Udinese aveva trovato ultimamente poco spazio, nel Lecce, invece, è diventato subito grande protagonista: 5 incontri, 450 minuti e un gol nel match d’esordio in giallorosso, contro il Torino. “Ho trovato un ambiente fantastico, i compagni mi hanno aiutato tanto e Liverani ha saputo esaltare le mie caratteristiche. L’allenatore mi ha chiesto quale ruolo preferissi e mi ha messo a mio agio: sono una mezzala, non un trequartista né un play. In carriera, solo nella nazionale under 18, una volta, mi hanno utilizzato da difensore centrale. Liverani punta a giocarsela contro tutti, possiamo vincere contro qualsiasi avversario: oltre a un gruppo compatto, è questa la nostra forza, per arrivare alla salvezza”.

“Per la mia carriera, Lecce è un’occasione importante: a parte il calcio, qui vivo benissimo, a due passi dal mare, davvero meraviglioso. Io e la mia compagna ci godiamo un momento felice: è al sesto mese di gravidanza, a metà agosto nascerà Antonin. Si chiamerà come me, sì ci sarà un altro… Tonino”.