Lecce, Donati: “Pronto per l’Udinese”

Il Lecce si presenta per il nuovo anno con un volto amato in Salento, quella di Donati, che a Calciolecce.it parla del suo rientro.

“Sono felicissimo di essere tornato qui. La Serie A è tornata vicino agli splendori dei primi anni 2000, in cui era seguitissimo. In Germania erano in tanti a seguirlo. In Germania ho avuto l’opportunità di giocare in un campionato meno tattico del nostro in cui conta di più l’aspetto fisico e il ritmo, in cui si gestisce poco il risultato. Sicuramente a livello offensivo ho avuto modo di imparare parecchie cose”.

MANCATO RISCATTO. “Fu una scelta condivisa, vennero fatti degli accordi con la squadra proprietaria del mio cartellino, si scelse di puntare su Tomovic e Oddo. Ci lasciammo bene e sono andato via per cercare un ulteriore minutaggio”.

IL PASSAGGIO IN B. “Dopo le vicende legate ai tribunali del Lecce, scelsi di puntare sul Grosseto dove ho trovato lo spazio per disputare l’europeo Under 21, un’esperienza che mi permise di vivere in Germania l’esperienza della Champions League”.

IL LECCE. “Mi ha fatto una bellissima impressione, non è una banalità. Mi hanno accolto tutti bene, ho trovato gente umile che si stima e che si vuole bene. C’è una squadra viva, sarà una bella sfida fino all’ultimo e appassionante”.

CONDIZIONE. “Io mi sento bene, ho avuto appunto questi mesi di pausa, legata ad un mancato tesseramento, ma ho sempre lavorato in maniera costante e lo dimostrano i test. Io mi sento bene e sono pronto per scendere in campo”.