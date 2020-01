Lecce, Liverani: “Tra noi e l’Udinese fisicamente c’è un abisso”

Il tecnico giallorosso commenta la sconfitta contro l’Udinese:

“Credo la squadra non abbia iniziato male. Era una partita complicata, il vento non aiutava. Affrontavamo una squadra fisica, per come siamo costruiti noi possiamo avere difficoltà. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, noi potevamo sbloccarla; nella ripresa l’Udinese ha spinto di più e noi abbiamo sbagliato sempre qualche giocata di troppo in uscita. In area di rigore arriviamo, ci manca un po’ d’incisività e di cattiveria. Le difficoltà erano preventivabili, nessuno di noi pensava di salvarsi a gennaio. Andiamo avanti, ma la squadra è tornata dal punto di vista dell’impegno”.

Secondo tempo?“A livello fisico l’Udinese è superiore. C’è un abisso tra le due squadre. Noi purtroppo, anche nelle ripartenze, abbiamo sbagliato cose elementari. È mancata un po’ di esperienza, ma questa è la rosa e con questa dobbiamo andare avanti”.