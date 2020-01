Lecce, Liverani: “Serie A patrimonio da difendere”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha indirizzato ai tifosi una lettera pubblicata dal Quotidiano di Puglia:

“Auguro al Lecce di consolidare nel tempo la sua posizione nel campionato di Serie A, un bene prezioso riconquistato dopo anni di sofferenze prima in Serie C e poi in B. La Serie A è un patrimonio di tutto il Salento e per questo va difeso con tutte le forze. Avere una squadra di calcio nel massimo campionato italiano significa anche sviluppare il turismo. Le partite sono l’occasione per far conoscere a chi viene da fuori un territorio straordinario. Io ad esempio prima di venire ad allenare il Lecce sapevo ben poco del Salento, della sua ricchezza architettonica, della cucina, del mare, della grande ospitalità della gente. Chi viene per la partita, poi, ci torna…”.