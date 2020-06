Lecce – Prestito Barak, Meluso: “Cosa faremo se l’Udinese ci dirà di no? Non mi pongo ora il problema”

Ai microfoni di Sky Sport, il ds del Lecce Mauro Meluso affronta lo spinoso argomento dei prestiti: “Entro il 30 giugno bisogna cercare di risolvere questo problema. Noi, per tutti i giocatori sui quali abbiamo un diritto di riscatto non abbiamo problemi. Abbiamo Donati e Chironi a scadenza di contratto, con i quali abbiamo già accordi per prolungare. E poi abbiamo due giocatori in prestito secco: Saponara e Barak. Credo che ci sia un accordo preso in Lega, che poi la Federazione ha reso possibile con un documento”.

Ma cosa farete se l’Udinese, in lotta con voi per la salvezza, vi dirà di no?

“Il problema non me lo pongo adesso, me lo porrò quando mi diranno di no”.