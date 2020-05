Lecce, Sticchi Damiani: “13 giugno già buon segnale per la ripresa della Serie A”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Aver fissato la data del 13 giugno per la ripresa del campionato, seppur ancora ipotetica, ha di fatto già posto un mattoncino per poter tornare in campo, con la conclusione della stagione il 2 agosto. Restano però diverse questioni aperte, come il protocollo. Per gli allenamenti di gruppo è stato adottato quello che il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico hanno deciso, come il ritiro che potrà scattare da lunedì prossimo. Noi siamo pronti ma i tempi sono strettissimi e l’organizzazione non è facile”.