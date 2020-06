Lecce, Sticchi: “Prestiti? Rimarranno tutti fino a fine stagione e non escludo anche oltre”

Il presidente giallorosso parla a TuttoMercatoWeb.com nella rubrica “a Tu per Tu” del momento del Lecce e dei giocatori in prestito. Barak, recuperato per la sfida con la Juve, è uno di questi e resterà in giallorosso fino a fine stagione per aiutare la squadra a conquistare la salvezza

Come sta il Lecce?

“Dopo una brutta sconfitta c’è la voglia di reagire. Avremo delle assenze ma non me ne frega niente. Chiunque andrà in campo dovrà lottare”.

Affrontate la Juve…

“Voglio vedere la prestazione. Ci troveremo davanti un avversario di livello assoluto ma ciò che conta sarà la prestazione”.

Da poco è arrivato il documento della FIGC sui prestiti. Come lo vede?

“Rimarranno tutti sino a fine stagione. Non escludo inoltre che restino anche oltre”.

Quanto tempo occorrerà per ritrovare la condizione?

“Dobbiamo recuperare tanti infortunati. Tra questa gara e quella con la Samp recupereremo tutti. I ritmi partita nel giro di due-tre partite torneranno ad un buono stato di forma”.