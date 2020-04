Lega A: “Calciatori minori diritti rispetto ai colleghi di sport individuali”

Il 4 maggio al via la ripresa degli allenamenti individuali. Ma con una specifica: il via libera vale per gli interpreti di sport individuali non per quelli di gruppo. Per i calciatori, protagonisti di una disciplina collettiva, non vale. Non saranno autorizzati a tornare al centro sportivo per sottoporsi ai test o valutare con lo staff il proprio livello di preparazione atletica. I cancelli resteranno chiusi. Un’incongruenza che per la Lega di A può finire per penalizzare i calciatori che in questo modo avrebbero un diritto “minore” rispetto a quello di altri colleghi professionisti.