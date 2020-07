E’ stata convocata in via d’urgenza per lunedì 13 alle ore 12 in seconda convocazione, in videoconferenza, l’assemblea della Lega di serie A. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, aggiornamento Sky: valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del contratto di licenza del diritti audiovisivi 2018-2021.