Il Consiglio della Lega di Serie A ha deliberato di prorogare il termine per il deposito delle variazione delle liste e quindi per chiudere eventuali trattative in entrata o in uscita alle ore 21 del 31 gennaio 2020 invece delle ore 20 per le sole società che disputeranno le gare della 22a giornata di Serie A in anticipo il 1° febbraio 2020. Le società per le quali il mercato si chiuderà un’ora dopo sono Bologna, Brescia, Cagliari, Parma, Roma e Sassuolo.