L’incontro FIGC-Governo-Lega potrebbe non servire più

Giovedì 28 maggio sarà il giorno decisivo per conoscere la data di ripresa del campionato di Serie A. Per questo motivo secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non ci sarà più l’incontro che era in programma tra il Premier Guiseppe Conte e i vertici del calcio italiano, ovvero: Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino. Sarebbe stato proprio il Presidente del Consiglio, ad ammorbidire la posizione del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che prenderà il posto di Conte nel vertice tra le parti.