L’Inter punta tutto su Eriksen. Marotta soddisfatto

Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, si gode il colpo Eriksen, “un ottimo giocatore che siamo felici di avere con noi – dichiara ai microfoni di Rai Sport – L’appeal dell’Inter e’ molto alto e spero tanto sia l’inizio di una nuova generazione di campioni”. Marotta si sente di escludere altri rinforzi (“e’ un mercato di opportunita’ e non di scelta, non credo siano disponibili altri giocatori che possono alzare il livello qualitativo della squadra”) e ribadisce che per tornare grandi servono “una societa’ forte, un bravissimo allenatore come quello che abbiamo e un gruppo di giocatori che rappresenti una squadra: il talento puo’ vincere una partita, una squadra puo’ vincere di piu’. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo, siamo contenti del percorso fatto fino ad oggi. Non guardiamo a quello che fanno gli altri ma a noi stessi. Il percorso e’ stato finora positivo e dobbiamo ora puntellarlo nel migliore dei modi da qui a fine stagione”.