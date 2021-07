Calciomercato Fiorentina – “Lirola tornerà in Francia”: pronti i due sostituti!

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lirola tornerà in Francia e il sostituto del terzino sarebbe già stato individuato

"Pol Lirola tonerà in Francia". Queste le parole della Gazzetta dello Sport. Il terzino destro dunque tornerà il Ligue 1. C'è chi esulta e chi invece si rammarica. Una cosa è certa: le casse della società gigliata cominceranno (finalmente) a gonfiarsi . Se si vuole investire bisogna incassare e Lirola porterà alla Fiorentina una cifra di 12 milioni di euro circa. Adesso, però, serve un sostituto . Sono due i principali candidati. Pradè studia la situazione. Monitora il mercato ed è pronto a mettere le mani sul prossimo terzino . Italiano avrebbe avanzato le sue richieste. Entriamo nel dettaglio <<<

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano avrebbe acconsentito all'arrivo del sostituto dello spagnolo . Come molti di voi sapranno, Davide Zappacosta è da diverse settimane accostato alla Fiorentina e potrebbe arrivare davvero a vestire la maglia Viola a breve. Prima serve la firma di Lirola. Poi, tutte le energie saranno rivolte al terzino del Chelsea. Valore di mercato?

Zappacosta, come dice il nome, costa e neanche poco. Il vale del suo cartellino si aggira attorno agli 8 milioni di euro anche se potrebbero bastarne un pò di meno per riuscire ad ottenerlo anche a titolo definitivo. Vincenzo Italiano avrebbe approvato il nuovo acquisto ma niente è mai così semplice. Ecco perché la dirigenza della Fiorentina si starebbe muovendo alla ricerca di un piano B. Questa volta ci spostiamo in casa del Torino. Qui troviamo WilfriedSingo. Quanto costa?