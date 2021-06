Calciomercato Fiorentina – Italiano: lunedì la firma. Ecco i dettagli!

Alla fine il presidente americano ha optato perVincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia compie l'ennesimo grande salto della sua carriera. Dopo la brevissima parentesi di Rino Gattuso, la società della Viola aveva bisogna il più velocemente possibile di un nuovo allenatore. Erano diversi i profili che erano stati accostati alla Fiorentina. Il nome di Fonseca era in pole position insieme a quello di Italiano ma alla fine ha vinto proprio lui. Il portoghese, invece, continua a non avere una panchina. Il suo accostamento al Tottenham alla fine si è rivelato solo ed esclusivamente "fantacalcio". Ma, tornando ad Italiano, non è stato semplice strappare il tecnico dallo Spezia. C'era una clausola rescissoria che lo legava per la prossima stagione a quella che a breve diventerà la sua ex squadra. Ecco i dettagli e i numeri dell'operazione.