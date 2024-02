Lutto nel mondo del calcio, ci lascia Andreas Brehme

Una tristissima notizia ha colpito il mondo del calcio proprio in queste ore. Il difensore laterale Andreas Brehme ci lascia ancora giovane, visto che aveva ancora e solamente 63 anni . Ci ricordiamo di lui sicuramente per la parentesi italiana all'Inter, dove mise a referto più di 100 presenze ed anche undici reti.

In carriera ha giocato anche al Bayern Monaco e soprattutto vinto il mondiale del 1990 (in Italia) con la maglia della Germania. I suoi ultimi anni non sono stati proprio facilissimi, visto che ha affrontato diversi periodi no dal punto di vista economico ma ha sempre provato a rialzarsi. Ci lascia quello che è stato un grande degli anni '90.