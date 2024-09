Lutto nel mondo del calcio, ci lascia bomber Totò Schillaci

Un vero e proprio lutto nel mondo del calcio italiano ed anche mondiale. Ci lascia l'eroe dei mondiali giocati in Italia nel 1990

Una giornata difficile nel mondo del calcio giocato. Proprio oggi ci lascia un super talento come quello di Totò Schillaci. Il calciatore che è stato bandiera della Nazionale italiana nel mondiale giocato in casa nel 1990 ci lascia a soli 59 anni. Ricordiamo che soffriva di Tumore al Colon, malattia che a tutti gli effetti se l'è portato via.