“Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a ‘Non è un paese per giovani’ su Radio Due “La sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico-scientifico non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.