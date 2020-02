Mancini: “Spero che la Serie A torni ai fasti degli anni ’80 e ’90”

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha commentato il momento del calcio italiano durante un’intervista con Esquire.com. Ecco cos’ha detto: “La Serie A deve tornare ai livelli degli anni 80 e 90, quando rappresentava il miglior calcio del mondo. Oggi la differenza tra il calcio italiano e quello espresso all’estero risiede nei capitali a disposizione dei club, che sono minori in Italia rispetto ai grandi club esteri. Una potenza economica come il City in Serie A? Al momento attuale trovo sia abbastanza difficile, ma speriamo che ci possa essere in futuro. Sono certo che in Italia potranno arrivare proprietà importanti a investire nel calcio e ad acquisire Club che esprimano un livello pregiato di calcio”.