Calciomercato Fiorentina – Marsiglia scatenato: non solo Lirola, c’è anche…

Sono arrivati i primi sbadigli dei tifosi fiorentini. Questa sessione di mercato, al momento, è molto noiosa. Pradè avrà sicuramente degli assi nella manica ma per ora tutto tace. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, però, potrebbero dare il via al mercato in uscita del club gigliato. Di conseguenza, dopo il colpo Nico Gonzalez, dovrebbe riprendere anche la fase del mercato in entrata. Ma scendiamo un pò più nei dettagli. Ecco cosa sta succedendo attorno a Lirola e al suo compagno entrambi corteggiati dal Marsiglia. Facciamo il punto <<<