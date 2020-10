Maxi Lopez, quella volta che Ibrahimovic gli urlò ‘se lo fai ancora ti spacco la testa’

L’ex Udinese Maxi López, oggi alla Sambenedettese in Serie C, ha rivelato ai microfoni di “TyC Sports” un divertente aneddoto su Zlatan Ibrahimovic accaduto quando entrambi militavano tra le fila del Milan:“Un giorno in Parma-Milan ricevo palla, mi giro e automaticamente lo cerco e gli lancio il pallone. Lui non si gira nemmeno, mi guarda con quella faccia arrabbiata che ha e mi urla, quindi io gli ho risposto. Passano i giorni, lui non mi dice niente e al raduno di Champions League mi chiama e dice che vuole parlarmi. ‘Mi piacciono gli argentini perché hanno sempre la loro personalità, non sono come i Brasiliani. Mi è piaciuto che tu mi abbia risposto, se lo fai ancora ti spacco la testa’ mi ha detto”.