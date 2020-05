Mazzoleni: “Gli arbitri saranno pronti ad attenersi alle linee guida”

L’ex arbitro Paolo Silvio Mazzoleni ha parlato della ripresa del campionato di Serie A e della posizione dei direttori di gara riguardo al protocollo e le linee guida per la ripartenza. Queste le parole dell’ex fischietto bergamasco ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Anche noi arbitri abbiamo una commissione molto severa e attenta alle richieste del CTS. Penso sia difficile immaginare che arbitri e assistenti possano essere messi in quarantena per un periodo lungo. Sicuramente saranno pronti ad adeguarsi alle linee guida. Saremo pronti con tamponi, test e tutto ciò che è possibile per la nostra tutela e sicurezza. Bisogna dare fiducia alle persone e al calcio. Non bisogna dimenticare che si ha a che fare con professionisti, inclusi i miei colleghi, che hanno a cuore la tutela propria e delle loro famiglie. E’ naturale che Rizzoli sia al lavoro per come rimodulare tutto, comprese le trasferte”.