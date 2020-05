Meloni sulla ripresa del campionato: “Spadafora ha peccato di possesività”

La leader del partito politico, Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. La ministra non ha risparmiato critiche verso il ministro dello sport Spadafora. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Spadafora ha creduto di essere il titolare del calcio, ha peccato di possessività ed egoismo. In questi casi la politica deve avere l’umiltà di ascoltare chi i problemi li vive direttamente, in questo caso FIGC e Lega Calcio. Stiamo parlando di un settore che produce ricchezza per il Paese, in tutti i sensi. I dati in nostro possesso parlano di mortalità tra gli Under40 dello 0,8%, significa che per il calcio, giocato da ventenni o trentenni controllati quotidianamente, il Coronavirus è un ostacolo affrontabilissimo“.