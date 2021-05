Mercato Atalanta – Che il mercato (in uscita) abbia inizio: i sacrificabili

Le Big del nostro campionato hanno già cominciato a piazzare i primi colpi di mercato. L'Atalanta si è rivelata, per l'ennesima volta, una concorrente ostica e farà il possibile per costruire la squadra più competitiva possibile per la prossima stagione. È arrivato il momento di fare l'ennesimo salto di qualità. Bisogna salire l'ultimo gradino per raggiungere la cima del podio. Per poterlo fare servono soldi. Per arricchire le casse della società bisogna vendere qualche pezzo pregiato nella speranza di indovinare l'acquisto futuro. Chi lascerà la Dea? In questo articolo troverete i nomi "sacrificabili" che sarebbero stati selezionati dalla società. Cominciamo dal primo.