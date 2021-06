Mercato Atalanta – Atalanta vuole riscattare immediatamente Romero

L' Atalanta eserciterà il diritto di riscatto per Cristian Romero. Alla Vecchia Signora saranno versati ben 16 milioni

Cristian Romero ha disputato una stagione davvero straordinaria all’ Atalanta. Questo exploit lo ha portato anche ad essere convocato tra le file della Nazionale di Scaloni. L’Atalanta vuole puntare su di lui e sfrutterà l’accordo con il club bianconero per riscattarlo già da questa estate. Nelle casse dei bianconeri verranno versati qualcosa come 16 milioni di euro.

Romero, nell'estate del 2020 ha vestito il bianconero solo in allenamento, ha lasciato il Torino e si è trasferito a Bergamo in prestito oneroso, 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato al 2022 a 16 milioni (più altri 2 al raggiungimento di altri bonus). Dopo una stagione grandiosa viene consacrato miglior difensore della Serie A. Classe '98, 31 presenze, 2 gol e 3 assist in campionato, una rete in Champions League, l' argentino cresce esponenzialmente con Gian Piero Gasperini. Tanto da guadagnarsi la maglia dell' Albiceleste. E il riscatto anticipato dell'Atalanta.