Mercato Fiorentina – Gattuso è il nuovo allenatore della Viola

Mercato Fiorentina – Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ufficializzato anche sui profili della società! Alle 16:46 l’ufficialità sul profilo Instagram ufficiale della squadra. Gennaro Gattuso è stato scelto per guidare...

Redazione

Mercato Fiorentina - Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ufficializzato anche sui profili della società! Alle 16:46 l'ufficialità sul profilo Instagram ufficiale della squadra. Gennaro Gattuso è stato scelto per guidare Vlahović e compagni per la stagione 2021-22. Non Conceição, né Gotti, né tanto meno Ranieri. A sedere sulla panchina della Viola ci penserà proprio l'ex Campione del Mondo. Dopo le panchina rossonera e l'avventura con i partenopei, è stato scelto il suo profilo per far rinascere dalle ceneri la fenice toscana. Adesso è veramente tutto pronto. Gattuso avrà richiesto delle assicurazioni sul versante del mercato estivo. Aspettiamo una sessione di calciomercato incandescente.

Vlahović

Il più grande acquisto sarebbe quello di non far partire Vlahović. Dopo aver giocato un finale di stagione da urlo, il centravanti è finito sul taccuino di molte società del nostro campionato e non solo. La Fiorentina potrebbe proprio ripartire da lui per rimettere nel mirino quella qualificazione alle coppe europee che ormai manca da troppi anni. Commisso vuole costruire una squadra forte. Una squadra che faccia timore alle avversarie e che possa competere contro tutte. Quest'anno sicuramente poteva andare meglio ma gli ottimisti direbbero che sarebbe potuto andare anche decisamente molto peggio.

GRINTA

Nonostante il mercato apra la danze il primo luglio, sono già diversi i nomi che sono stati accostati alla squadra toscana. Si guarda soprattutto al reparto offensivo. Si spera che il centravanti serbo rimanga ma bisogna essere realisti e preparare anche un piano B. La dirigenza della Fiorentina avrebbe già trovato le due alternative. Per ora non c'è ancora niente di ufficiale e si parla solo di indiscrezioni di mercato ma dietro ogni voce c'è quasi sempre un fondo di verità. Ora però bisogna festeggiare. La Fiorentina ha trovato il suo nuovo condottiero. I tifosi non vedono l'ora di vederlo in azione. La sua grinta era proprio quello che mancava all'ambiente della Viola.