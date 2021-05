Mercato Fiorentina – Gattuso fa la prima richiesta per il centrocampo

Il mercato della Fiorentina potrebbe accendersi all'improvviso. Rino Gattuso non vorrebbe rivoluzionare l'intera rosa ma semplicemente andare a colmare qualche lacuna in mezzo al campo. L'obiettivo non sarà più quello di lottare per la salvezza. Questa volta si punta in alto. La Viola vuole l'Europa. Per raggiungere l'obiettivo, però, serve qualche nome importante che sappia anche risvegliare l'entusiasmo di una tifoseria delusa dalla stagione appena terminata. Gattuso avrebbe già sottoposto alla società delle richieste precise in vista della prossima sessione di mercato che è sempre più alle porte.