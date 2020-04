Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra segnato, con l’argentino in uscita a discapito delle smentite delle ultime ore. Per rimpiazzare il numero 21, il club bianconero si è attivato da tempo sui profili di Mauro Icardi e Arek Milik, ma Sportmediaset ha lanciato un’ulteriore indiscrezione. Si tratta del centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata, che rappresenterebbe una terza scelta, decisamente la più economica nella rosa dei candidati per il post Higuain.