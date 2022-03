Mercato Napoli – Addio pure a Ospina? Al suo posto potrebbe arrivare…

La squadra azzurra continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Mancano otto partite alla fine e per la società campana si tratta di otto finale, dato che il traguardo tanto ambito dista solamente tre punti. Non bisogna sbagliare nulla però, dato che il destino non dipende (solamente) dal team partenopeo.

Infatti, anche il portiere colombiano David Ospina si trova in una situazione tutt'altro che piacevole e continua a non rinnovare il suo contratto. Quest'ultimo andrà in scadenza tra pochissimo tempo, per esattezza il prossimo Luglio. Il Napoli inizia a coprirsi e cercare un titolare in grado di fare la differenza. Ecco il nuovo profilo <<<