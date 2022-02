Mercato Napoli – Clamoroso: arriva l’offerta? L’agente lo porta in città!

La squadra azzurra ha una grandissima chance di far bene ed entusiasmare i propri tifosi. Il prossimo incontro si avvicina a grandi falcate e vincerlo potrebbe essere a dir poco importante, dato che ci sarebbe un vero e proprio assalto alla prima posizione in vista dello scontro diretto.

Il prossimo match non sarà dei più facili, dato che dall'altra parte del campo ci sarà il team biancoceleste allenato da Maurizio Sarri (anche ex della partita). Le intenzioni però sono quelle di un assalto a tutti i costi ed ora che non c'è neanche l'impegno europeo di metà settimana non si può fare altro che continuare a crederci.