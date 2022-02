Mercato Napoli – Arriva un’offerta shock / La scelta di De Laurentiis

La squadra partenopea viaggia spedita e senza pensieri verso il prossimo incontro di campionato. Si parla di un match da non sottovalutare, dato che bisognerà giocare in trasferta contro un Cagliari che nell'ultimo periodo sta facendo veramente molto bene. Gli uomini di Spalletti non devono abbassare la guardia e permettersi cali di concentrazione.