Mercato Napoli / Mica male! Spalletti sorride: arriva un brasiliano

Il mister partenopeo potrebbe essere contento del nuovo ragazzo che si stanno visionando. Un ex azzurro parla molto bene di lui...

Proprio così, il ragazzo sudamericano era un ex giocatore di calcio a 5. Stiamo parlando di Henrique Bastreghi, attaccante o ala brasiliana classe 2005 (con passaporto italiano). Solo 17 anni per il giovane che però avrebbe incantato gli occhi di tutti. Nella velocità ha la sua arma migliore ma come tutti i suoi colleghi la tecnica non manca ed ha anche un buon senso del gol . Un problema? Il passaggio dal calcio a 5 al calcio a 11 ed il conseguente adattamento , molti altri brasiliani già hanno provato questa sfida ma non per tutti è andata poi così bene. Ma staremo a vedere se il classe 2005 stupirà tutti e si conquisterà Napoli , ma chi lo ha portato crede veramente in lui...

Bastreghi non è arrivato a Napoli da solo. Lui nasce a Londrina, città brasiliana con quasi mezzo milione di abitanti, e proprio lì muove i primi calci al pallone. Il caso ha voluto che in questa città un ex partenopeo avesse una scuola calcio. E così è nato l'amore. Emilson Cribari (al Napoli nel 2010) è originario di Londrina come Bastreghi è proprio in questo paese si sono incontrati. Ecco che grazie all'intermediazione di un altro ex, Santacroce, il ragazzo viene mandato a Napoli in prova. Ora starà solo a lui dimostrare le sue qualità e continuare con questo sogno. Ma questo è un momento d'oro per i giovani, Spalletti sta dando finalmente fiducia a molti giovani e chissà allora cosa potrebbe succede in futuro. Ma non è ancora tutto.Avete sentito le ultime news sul mercato del Napoli? Potrebbe esserci un colpo da urlo. Arrivano conferme importanti! <<<