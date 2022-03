Mercato Napoli – Che botta! Rottura con il club ad un passo: e adesso?

La vittoria tiene in corsa il Napoli e fa continuare a sognare i tifosi. Il mister Luciano Spalletti sa che si può fare qualcosa di incredibile ed anche il gioco espresso dalla squadra lo dimostra. Con tutti i titolari in campo si potrebbe vincere anche il campionato senza grossi problemi, intanto però la dirigenza è già molto impegnata.

La prossima stagione bisogna studiarla al meglio e non si può sbagliare nulla. Ci saranno diversi cambiamenti e moli giocatori potrebbero andare via. Tra questi c'è uno che ha fatto tutto per il Napoli ed ora però potrebbe provare una nuova avventura. Ecco il suo profilo. Un colpo basso per i tifosi partenopei <<<