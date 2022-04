Mercato Napoli – La Gazzetta conferma tutto: “Affare ai dettagli”

La società partenopea continua a giocare un ottimo calcio ed inizia a credere ad un possibile sogno scudetto. I rossoneri (attuale capolista) sono al momento appaiati, ma hanno una partita in meno. Oggi, di conseguenza, tutta la città sarà connessa per scoprire il risultato del team allenato da Stefano Pioli.

Nel frattempo il tecnico Luciano Spalletti non vuole che i suoi calciatori possano smarrire la concentrazione e di conseguenza sta lavorando in vista del prossimo incontro. Il match che è in programma, sarà tutt'altro che semplice dato che allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà un team pronto ed ancora in lotta per l'Europa come la Fiorentina.