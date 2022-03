Mercato Napoli – De Laurentiis è infermabile / Affare in dirittura d’arrivo

La società azzurra continua a lavorare in vista del prossimo futuro . Si parla di un rush finale molto interessante, dato che è ancora tutto aperto e il team non vuole smettere di sognare un possibile scudetto. La vetta dista solo tre lunghezze e di conseguenza si può definire ancora tutto in bilico.

Il prossimo avversario non si può sottovalutare e senza ombra di dubbio potrebbe mettere la parola fine alle speranze di scudetto della società partenopea. Stiamo parlando di una squadra che ha sempre cercato di mettere in difficoltà il Napoli: l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Nel frattempo oltre che avvicinarsi la ripresa del campionato, ci si prepara anche per un'estate infuocata in cui potrà succedere di tutto e bisogna fare il possibile per farsi trovare pronti. La presidenza prepara già il primo colpo, dato che l'affare è in dirittura d'arrivo. Tutto chiuso per il primo colpo. Mancano solo le firme <<<