Mercato Napoli – De Maggio è sicuro: “Un retroscena di mercato da urlo”

La squadra azzurra è nel momento più difficile della sua stagione . Come qualche anno fa il match con la Fiorentina potrebbe essere il crocevia (in senso negativo) della stagione del team allenato da Luciano Spalletti. Proprio il tecnico toscano vuole invertire questa rotta e lottare fino all'ultimo match disponibile.

Anche perché (al momento) la classifica parla chiaro e la società può ancora lottare per le posizioni che contano della classifica. La vetta dista soltanto due punti e di conseguenza crederci è praticamente obbligatorio. D'ora in poi, però, non si può più sbagliare nulla e bisogna continuare a giocare partita dopo partita senza perdere colpi.