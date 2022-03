Mercato Napoli / Ha deciso! Lo vuole a tutti i costi e torna alla carica ma…

1 di 2

Il punto

Cristiano Giuntoli

Già iniziata a Castel Volturno la preparazione in vista della delicata sfida di sabato. Vietato fermarsi alla classifica perché i bianconeri che arriveranno al "Maradona" sono reduci da prestazioni di livello in grado di mettere in difficoltà proprio le prime della classe.

La dirigenza azzurra nel frattempo è cosciente che in estate sarà grande protagonista della sessione di calciomercato. Per non farsi trovare impreparata la dirigenza azzurra continua a guardarsi intorno. Mentre la situazione dei rinnovi sembra non decollare si fanno sempre più insistenti gli occhi dei Top Club d'Europa sui pezzi pregiati della squadra.

Gira voce che la dirigenza partenopea, in special modo Cristiano Giuntoli abbia individuato un talento non da poco per arricchire di fisicità il proprio centrocampo. Ma basta con i giri di parole e le frasi fatte: ecco di chi stiamo parlando! <<<